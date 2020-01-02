В центре Киева возле Офиса президента желающих пригласили на бесплатный каток: фото

На Банковой пригласили всех желающих покататься бесплатно

В центре Киева, на площади возле Офиса президента Украины по улице Банковой, 11 по инициативе Национального комплекса "Експоцентр Україна" в рамках новогодних и рождественских мероприятий, открылся каток.

Это – бесплатный социальный проект, который является филиалом тематического парка-фестиваля развлечений "Зимней страны на ВДНХ".

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С 26 декабря 2019 года до 18 января 2020 года каждый желающий может сдать свою обувь на хранение и взамен получить бесплатные коньки и воспользоваться катком. Работает с 10:00.

Отличная возможность почувствовать праздничное настроение и поделиться им с окружающими! С 19 января начнется демонтаж конструкций.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой. Ведь крытые, открытые, платные, бесплатные – с недавних пор зимние покатушки стали очень популярным развлечением для детей и взрослых.

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