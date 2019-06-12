В центре Киева не работает перепичка: стала известна причина

Точку по продаже сосиски в тесте закрыли на ремонт

Фото: Dmitry Hello/Facebook.

В среду, 12 июня, жители столицы обратили внимание на то, что легендарная киевская перепичка (сосиска в тесте) в центре сегодня не продается. Горожане забили тревогу и начали активно писать об этом в соцсетях.

В частности, сообщалось, что возле точки продажи перепички стояла стремянка, также часть территории оградили спецлентой.

Фото: Dmitry Hello/Facebook

Вместе с тем, как пишет The Village, в помещении просто проводятся ремонтные работы, продавцам перепички поменяют стекло, плитку и оборудование.

При этом точка возобновит работу в четверг, 13 июня, с 8:00.

Отметим, что в Киеве работает более 1500 ресторанов, а кухня поражает разнообразием — от украинской до экзотической, например перуанской. Однако, как утверждают киевоведы, современным ресторанам далеко до тех, которые работали в дореволюционном городе.

Напомним, не так давно президент Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города, отметив, что Киев делает Киевом "запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Сразу после публикации Зеленским такого поста, соцсети запестрели шутками и дискуссиями о том, действительно ли Киев пахнет шаурмой, и почему именно так новый президент характеризует столицу.

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