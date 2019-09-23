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В центре Киева заметили технику времен Второй мировой войны

23 сентября, 10:42

Александр Марущак

Андреевский спуск на несколько часов стал площадкой для съемок художественного фильма

Фото: ЦТС

Фото: ЦТС

В выходные Андреевский спуск на несколько часов вернулся в годы Второй мировой войны. На нижней части улицы, где установлены болларды, снимали кадры фильма.

На столбах появились фашистские флаги, а по улице ездила техника и маршировали фашисты. Уже к вечеру улице вернули прежний облик.

Фото: ЦТС

Фото: ЦТС

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Фото: ЦТС

Фото: ЦТС

Напомним, что Киев становится все более популярным для проведения видеосъемок и клипов. По словам замглавы КГГА Марины Хонды, за два года спрос заявок на проведение съемок на локациях столицы увеличился вдвое. В 2010 году количество обращений касательно проведения съемок в Киеве — как от отечественных, так и от иностранных компаний — составляло 187. В 2016 году — 510, в 2018-м — количество обращений увеличилось до 1002, а за девять месяцев этого года город получил 730 заявок на проведение съемок.

Отметим, что 28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске пройдет третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга.

Также узнайте, как прошел кинофестиваль в Одессе:

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Киев съемки андреевский спуск

Источник: Сегодня

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