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В Чернобыле и Киеве обещают долгожданный дождь: синоптики уточнили прогноз

19 апреля, 07:53

Сергей Мартынец

В столице и по всей области синоптики прогнозируют мокрую погоду

В столицу, как и по всей территории страны, пришла Пасха, вот только радоваться ей некогда. Не только из-за пандемии. Вокруг Киева пылают пожары, в населенных пунктах смог. Но уже сегодня в столице и области синоптики обещают долгожданные дожди.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в Чернобыле, где пожарные боролись с огнем, а сейчас с тлением, ожидается 11-13 градусов тепла и дождь. К слову, мокрую погоду синоптик обещают по всей области.

В Киеве тоже сегодня должен быть пасхальный дождь, а температура воздуха 10-12 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса. 3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов.

Напомним, 16 апреля ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли.

Видео: Сегодня

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Киев погода дождь синоптики Чернобыль прогноз погоды

Источник: Сегодня

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