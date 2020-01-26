В Чернобыле отчитались о рекордном количестве туристов: откуда приезжают гости (инфографика)

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За 2019 год Чернобыльскую зону отчуждения посетило рекордное количество визитеров – 124 тысяч человек. На увеличение потока посетителей повлияло много факторов: сериал "Чернобыль", который значительно популяризировал это направление во всем мире, создание дополнительной инфраструктуры, слаженность в работе службы обеспечения посещения зоны отчуждения, меры безопасности на существующих и новых маршрутах, сообщает Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения (ЦОТИЗ).

"Введение системы "Электронный билет" позволило автоматизировать переход заявки между электронными кабинетами ответственных сотрудников службы предприятия. Оптимизация процесса обработки заявок на посещение Зоны отчуждения позволяет в реальном режиме времени контролировать посещаемость. Также на увеличение потока повлиял указ президента Украины 512/2019 от 10 июля 2019 года, благодаря которому упростилась процедура оформления. Это позволило сократить срок обработки заявки от момента подачи выпуска электронных билетов – с десяти до трех суток. Также количество туроператоров, работающих с "ЦОТИЗ", выросла с 10 до 33, по сравнению с 2018 годом", – рассказывает помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

Среди стран-лидеров, граждане которых побывали в Чернобыле: Великобритания – 18460, Польша – 10 416, Германия – 9015, США – 6441, Чехия – 4582 человек и, конечно, Украина – 26228

В зоне отчуждения за прошлый год произошли существенные изменения в инфраструктуре. В частности, на территории Чернобыльской зоны построили новые объекты с применением зеленых энергоэффективных технологий. Помещения инфоцентра, который предназначен для оптимизации прохождения паспортного контроля посетителей зоны отчуждения, отремонтировали. Также здесь планируют сделать терминал для посетителей, чтобы повысить уровень комфорта и скорость прохождения контроля на КПП. В официальные маршруты внесли изменения и ввели новые, в том числе, сезонные – водные маршруты. Сейчас действует 13 пешеходных маршрутов, разработаны и утверждены 5 водных и 3 воздушных. С увеличением количества посетителей возникла потребность в расширении штата сопровождающих – их количество выросло с 71 до 138.

Контроль безопасности посетителей и соблюдение правил радиационной безопасности в зоне отчуждения – превыше всего. Чтобы повысить ее уровень, обновили правила посещения Чернобыльской зоны. В самых популярных локациях установили 7 информационных стендов для удобства пользования и получения более подробной информации. Внедрили новую систему GPS-трекинга, которая дает возможность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций быстро оказать необходимую помощь. В течение года, ради повышения качества предоставления услуг, сотрудники службы регулярно проверяли работу сопровождающих на маршрутах.

Напомним, что после выхода сериала о катастрофе в Чернобыльской зоне установили туристический рекорд.

Недавно мы писали о том, что впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительной гостиницы.

Специально для туристов ученые разработали специальный путеводитель:

А еще сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на официальной странице в Facebook показали новые фотографии флоры и фауны. "Немного снега, январских "котиков" и орлана-белохвоста вам в ленту", – написали в одном из последних постов администраторы Facebook-страницы.

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