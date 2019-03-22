В Чернобыле провели масштабную уборку мусора

Активисты и гиды устроили акцию к 33-й годовщине чернобыльской трагедии

В Чернобыле провели масштабную уборку мусора 2019-03-22T07:40:00+02:00 Другие новости Активисты и гиды устроили акцию к 33-й годовщине чернобыльской трагедии

Популярный в мире экологический флешмоб по уборке окружающей среды добрался до Чернобыля. Горы мусора там оставляют туристы. В прошлом году в зоне отчуждения их побывало 70 тысяч. Это, не считая тех, кто пробрался туда, нарушив закон. Они приезжают увидеть последствия ужасной техногенной катастрофы мира и нетронутую дикую природу, а оставляют катастрофическое количество мусора.

Активисты и гиды устроили акцию к 33-й годовщине чернобыльской трагедии и убирают кучи мусора, оставленные неизвестными в зоне отчуждения.

В защитных костюмах и респираторах – так в Чернобыле убирают радиоактивный хлам: пластиковую и стеклянную тару, пачки из-под сигарет.

"Это мероприятие показательное и направлено, в частности, на то, чтобы обратить внимание на потребности бережного отношения к этому месту, на сохранение его, возможно не только как музейного экспоната, но как исторического города, исторического места", - говорит Алексей Бреус бывший оператор 4 блока Чернобыльской АЭС.

Видео, снятое в зоне отчуждения, имеет бешеную популярность в интернете. Поэтому, ради кадров из Чернобыля, так называемые сталкеры ночуют в заброшенных зданиях, преодолевают пешком десятки километров, прячась от охранников и игнорируя показатели дозиметра.

Не оставлять следов – это неписаное правило сталкеров. Однако его придерживается не каждый, кто попадает в зону отчуждения.

Город, переживший ядерную катастрофу, рискует утонуть в мусоре. Но волонтеры верят, смогут превратить свалку в музей.

Напомним, флору Чернобыля занесли в Красную книгу.

Также сообщалось, что полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС.

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