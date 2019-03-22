В Чернобыле провели масштабную уборку мусора
Активисты и гиды устроили акцию к 33-й годовщине чернобыльской трагедии
Популярный в мире экологический флешмоб по уборке окружающей среды добрался до Чернобыля. Горы мусора там оставляют туристы. В прошлом году в зоне отчуждения их побывало 70 тысяч. Это, не считая тех, кто пробрался туда, нарушив закон. Они приезжают увидеть последствия ужасной техногенной катастрофы мира и нетронутую дикую природу, а оставляют катастрофическое количество мусора.
Активисты и гиды устроили акцию к 33-й годовщине чернобыльской трагедии и убирают кучи мусора, оставленные неизвестными в зоне отчуждения.
В защитных костюмах и респираторах – так в Чернобыле убирают радиоактивный хлам: пластиковую и стеклянную тару, пачки из-под сигарет.
"Это мероприятие показательное и направлено, в частности, на то, чтобы обратить внимание на потребности бережного отношения к этому месту, на сохранение его, возможно не только как музейного экспоната, но как исторического города, исторического места", - говорит Алексей Бреус бывший оператор 4 блока Чернобыльской АЭС.
Видео, снятое в зоне отчуждения, имеет бешеную популярность в интернете. Поэтому, ради кадров из Чернобыля, так называемые сталкеры ночуют в заброшенных зданиях, преодолевают пешком десятки километров, прячась от охранников и игнорируя показатели дозиметра.
Не оставлять следов – это неписаное правило сталкеров. Однако его придерживается не каждый, кто попадает в зону отчуждения.
Город, переживший ядерную катастрофу, рискует утонуть в мусоре. Но волонтеры верят, смогут превратить свалку в музей.
Напомним, флору Чернобыля занесли в Красную книгу.
Также сообщалось, что полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Чернобыле провели масштабную уборку мусора". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС
Опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт Дитятки