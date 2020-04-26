В Чернобыльском заповеднике оценили ущерб от пожаров

Во время пожаров в Зоне отчуждения, которые продолжаются с 4 апреля, сгорело 11,5 тыс. га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника – 5% территории.

Об этом сказал директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко, сообщает Укринформ.

"По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса – около 35%, залежи – 55%, водно-болотные угодья – 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны", – сказал Галущенко.

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По его словам, что касается флоры и фауны, то в результате интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. Относительно фауны, то негативное влияние будет несущественным, поскольку на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк не родился. Наиболее уязвимая группа – птицы, гнездящиеся на земле: тетерева, кулики, водоплавающие, которые в это время еще не приступили к массовому гнездованию. Возможны единичные случаи гибели кладок, но есть вероятность, что процесс возобновится.

"Крупные млекопитающие и копытные убежали. На локальном уровне кормовая база потеряна, но они вернутся туда через некоторое время. Наибольшие потери – малые млекопитающие, мелкие птицы, рептилии, амфибии", - добавил Галущенко.

В целом, подчеркнул он, животные вернутся в места пожарищ через 2-3 месяца после пожаров.

Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода.

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14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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