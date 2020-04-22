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В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар более тысячи спасателей

22 апреля, 02:15

Елена Вус

Для осуществления сброса огнетушащих веществ к очагам мест тления задействованы три вертолета

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории шести лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

Отмечается, что основные очаги пожаров расположены в районе Буряковки, Рассоха и Кривой Горы. В районе села Буряковка и села Рассоха наблюдается интенсивное тление. В районе села Чапаевка и пгт Полесское дымят торфяники.

Для осуществления сброса огнетушащих веществ к очагам мест тления задействованы три вертолета и привлечено тяжелую инженерную технику.

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"Принимаются все возможные меры по максимальному тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что в тушении пожаров задействовано 1331 человек и 297 единиц техники. В том числе три вертолета, которыми 20 апреля осуществлено 93 сбросов – 186 тонн воды.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.

14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Чернобыль зона отчуждения вертолеты пожар лесные пожары

Источник: Сегодня

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