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В Чернобыльской зоне спасли крошечного жеребенка Пржевальского (фото, видео)

22 апреля, 23:03

Мила Князьская-Ханова

Малышке около двух недель, где ее мама – неизвестно

В Чернобыльской зоне, где все еще продолжают тушить пожары, лесники нашли маленького жеребенка Пржевальского. Маленькая лошадка одиноко бродила возле одного из пожарищ зоны отчуждения. Возможно, чем-то напуганный табун не заметил, как потерял малышку, сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Как бы там ни было, а крошку нужно было срочно спасать. Поскольку жеребенок чувствовал себя не очень хорошо (неудивительно, его возраст – максимум две недели!), решать все нужно было максимально оперативно. Лошадку Пржевальского (это – самочка) согласился взять к себе приют для диких животных. Его профессиональные ветеринары знают, что может понадобиться такому малышу, и предоставят ему необходимую помощь", – рассказали в заповеднике.

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Сейчас малышка – под присмотром опытных ветеринаров и осваивается в новом доме. Специалисты приюта заметили у нее ожоги – лошадка бродила по пожарищу и пострадала.

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"Из-за пожаров ребенок потерял своих. У нее ожоги от блуждания по тлеющему горельнику, и самое опасное – колики. Несколько часов в дороге с волонтерами – и она у нас. Ветеринары делают все, что могут. Она очень крохотная – меньше месяца от роду. Завтра приедет дорогое, необходимое специальное молоко. Это краснокнижная лошадка, но главное – это ребенок, и она ищет в нас родителей и заботу", – рассказали в приюте.

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Ранее мы сообщали, что пожары в Зоне отчуждения уничтожают естественную среду обитания уникальных лошадей Пржевальского, которых насчитывается в Чернобыльской зоне около 110. А убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС уже оцениваются в десятки миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Источник: Сегодня

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