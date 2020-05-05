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В Чернобыльской зоне у лошадей Пржевальского родился жеребенок

5 мая, 05:40

Наталья Руда

На местах пожарищ также начал возобновляться травяной настил

В Чернобыльской зоне, которая серьезно пострадала в результате лесных пожаров, у краснокнижных лошадей Пржевальского родился жеребенок.

"+1 у Пржевальцев. Поздравляем табун с пополнением", - говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-биосферного заповедника.

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Также в заповеднике сообщили, что на местах пожарищ начал возобновляться травяной настил и опубликовали фото.

Фото: Чернобыльский радиационно-биосферный заповедник

Фото: Чернобыльский радиационно-биосферный заповедник

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Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, в результате пожаров пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части Чернобыльского заповедника, что составляет примерно 5% всей территории. Также оценена ориентировочная площадь, пройденная пожарами в Котовском лесничестве, – общая площадь поврежденных экосистем 6198 га (36% площади лесничества). Из них леса – 3238 га, залежи с имеющимся природным восстановлением – 2744 га, болота – 169 га, несомкнутые лесные культуры – 10 га, территории под ЛЭП – 37 га.

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Также мы писали, что в охваченной пожарами Зоне отчуждения спасли крошечного жеребенка Пржевальского.

Кроме того, в связи с пожарами в Чернобыльской зоне проводили спецоперацию:

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животные киевская область чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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