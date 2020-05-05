В Чернобыльской зоне у лошадей Пржевальского родился жеребенок

На местах пожарищ также начал возобновляться травяной настил

В Чернобыльской зоне, которая серьезно пострадала в результате лесных пожаров, у краснокнижных лошадей Пржевальского родился жеребенок.

"+1 у Пржевальцев. Поздравляем табун с пополнением", - говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-биосферного заповедника.

Реклама

Также в заповеднике сообщили, что на местах пожарищ начал возобновляться травяной настил и опубликовали фото.

Фото: Чернобыльский радиационно-биосферный заповедник В тренде Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)

Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, в результате пожаров пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части Чернобыльского заповедника, что составляет примерно 5% всей территории. Также оценена ориентировочная площадь, пройденная пожарами в Котовском лесничестве, – общая площадь поврежденных экосистем 6198 га (36% площади лесничества). Из них леса – 3238 га, залежи с имеющимся природным восстановлением – 2744 га, болота – 169 га, несомкнутые лесные культуры – 10 га, территории под ЛЭП – 37 га.

Реклама

Также мы писали, что в охваченной пожарами Зоне отчуждения спасли крошечного жеребенка Пржевальского.

Кроме того, в связи с пожарами в Чернобыльской зоне проводили спецоперацию:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама