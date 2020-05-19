В Чернобыльской зоне запустили систему защиты от пожаров: как она выглядит (фото)

Оборудование установлено на высокой вышке и способно "увидеть" огонь в радиусе 10 километров

В зоне отчуждения тестируют технику для раннего обнаружения пожаров на больших территориях. Специальная система, которая установлена на большой вышке, будет искать возгорания с помощью мощной оптики и тепловизоров. Сейчас в зоне отчуждения установили первую такую систему, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

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Главное для такой системы – это точность и оперативность, чтобы пожарные смогли немедленно отправиться на место, где вспыхнул огонь, и быстро потушить его. Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории обзора системы – а это около 10 километров, – диспетчеру автоматически поступит сообщение.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Система будет работать 24/7 и диспетчер, благодаря оптическим технологиям, сможет подробнее рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать.

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Если первая система хорошо себя зарекомендует – такие вышки установят по всей зоне отчуждения.

Отметим, в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор работают над ликвидацией лесных пожаров. Тут сейчас тлеют торфяники. Пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию только усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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