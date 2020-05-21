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В Дарницком районе разбушевался коронавирус: эксперт назвал причину

21 мая, 18:15

Александр Марущак

Район столицы стал лидером по заболеваемости, опередив Печерск

Дарницкий район выбился в лидеры по количеству заболевших коронавирусом, обогнав Печерский район, который длительное время занимал первую позицию. По данным киевской мэрии, в Дарницком районе зарегистрировано уже 498 заболевших коронавирусом, на втором месте Печерский район – 418 больных. За минувшие сутки в Дарницком районе на COVID-19 заболело 10 человек. Сайт "Сегодня" выяснял в чем причина такого резкого всплеска и рекордного количества заболеваемости.

Эксперты отмечают, что Дарницкий район – один из крупнейших в Киеве. Здесь продолжается массовая застройка новыми высотными домами и район густо заселен.

"Причина такой статистики – это, в первую очередь, большое количество организованных трудовых коллективов, которые находятся в Дарницком районе. Например, на прошлой неделе в этом районе зафиксирована вспышка заболеваемости в интернате для детей, где инфекцию выявили у 82 людей. По Печерскому району такие большие показатели дает Киево-Печерская лавра и семинария, где произошли вспышки заболеваний. Такие же очаги зафиксированы в Свято-Троицком Ионинском монастыре и Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По словам эксперта, если не учитывать очаги вспышек, произошедших в монастырях, интернатах и общежитиях, статистика заболеваемости COVID-19 в районах приблизительно равна.

"Если от статистики, которую мы публикуем, отнять вспышку в Киево-Печерской лавре и интернате для детей в Дарницком районе, то во всех районах уровень заболевания будет приблизительно одинаковый", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Отметим, по состоянию на утро 21 мая, в Киеве количество людей, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 65 человек. В частности, заболели семь медиков. Три человека умерли.

Всего в стране зафиксировано 19 706 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев инфицирования, тогда как вчера – 354. Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 579 человек.

Как сообщалось, вспышку COVID-19 выявили в Дарницком доме-интернате в Киеве на прошлой неделе:

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Киев эксперты киево-печерская лавра вспышка коронавирус рубан дарницкий район Печерский район

Источник: Сегодня

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