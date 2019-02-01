В День Валентина в Киеве брак можно будет заключить до полуночи

Два ЗАГСа столицы будут работать в продленном режиме

Фото: pixabay.

В День Валентина в Киеве брак можно будет заключить до полуночи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f1/d3d/5c53f1d3dde87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f1/d3d/5c53f1d3dde87.jpg 2019-02-01T09:16:00+02:00 Другие новости Два ЗАГСа столицы будут работать в продленном режиме

В День святого Валентина, 14 февраля, в Киеве до полуночи можно будет зарегистрировать брак. Об этом сообщили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Киеве на своей странице в Facebook.

Так, Центральный отдел государственной регистрации браков на проспекте Победы, 11, и Соломенский отдел ГРАГС на бульваре Вацлава Гавела, 1/28, будут регистрировать браки в продленном режиме. Киевляне смогут стать молодоженами вплоть до 24:00.

Отмечается, что для регистрации брака нужно подать заявление в ЗАГС за месяц до выбранной даты. Не ждать месяц и быстро жениться могут те пары, которые уже имеют общих детей или ждут пополнения.

"В прошлом году в День влюбленных женились почти 200 пар. Сколько будет в этом году, увидим позже", – рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

В 2018 году 14 февраля был самый длинный рабочий день в ЗАГСах за 100-летнюю историю юстиции. Последняя пара в столице зарегистрировала брак в 23:22.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому на День святого Валентина. Предлагались пять лучший идей для подарков.

Кроме того, на День Валентина можно сделать съедобный букет своими руками. Для мужского букета вам понадобятся: бутылка пива, колбаски, раки, копченая "косичка", розмарин, шпажки, помидоры черри, гриссини, крафтовая бумага и скотч.

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