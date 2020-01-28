В девяти школах Киева объявили карантин: названа причина

Только одна школа в Святошинском районе закрыта на карантин полностью

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В девяти столичных школах в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ объявлен карантин. Об этом во вторник, 28 января, в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Так, полностью закрыта на карантин одна школа в Святошинском районе. Частично обучение приостановлено в двух классах одной школы в Голосеевском районе, в двух классах двух школ в Дарницком районе, в 13 классах одной школы в Оболонском районе, в пяти классах одной школы в Печерском районе и в девяти классах трех школ в Святошинском районе.

Согласно информации Поворозника, в Киеве за четвертую неделю 2020 года зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 51,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 370,1.

При этом, по его словам, сейчас наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели – 6733 (рост на 25,9%), взрослых – 4187 человек (рост на 9,4%). В медицинские учреждения за четвертую неделю госпитализированы 186 человек, из них 150 – дети.

Также Поворозник сообщил, что в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ госпитализация больных с тяжелым течением болезни будет осуществляться в инфекционные отделения трех больниц для взрослых, трех – для детей и двух родильных домов для беременных.

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Так, взрослых больных с тяжелым течением болезни будут госпитализировать в Александровскую клиническую больницу и городские клинические больницы №4, №9.

Дети с осложненными формами заболевания будут госпитализированы в инфекционные отделения городских детских клинических больниц № 1, № 2 и городской детской клинической инфекционной больницы.

Беременных, больных гриппом и ОРВИ средней тяжести и с тяжелым течением, будут госпитализировать в городской центр репродуктивной и перинатальной медицины и роддом №3.

Для взрослых, в случае необходимости, будут перепрофилированы соматические отделения (пульмонологические и общетерапевтические) под инфекционные для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и ОРВИ.

Госпитализация детей, больных несложными формами гриппа и ОРВИ, будет проводиться в соматические отделения:

Детской клинической больницы № 3 Соломенского района;

Детской клинической больницы № 4 Соломенского района;

Детской клинической больницы № 5 Святошинского района;

Детской клинической больницы № 6 Шевченковского района;

Детской клинической больницы № 7 Печерского района;

Детской клинической больницы № 8 Шевченковского района;

Детской клинической больницы № 9 Подольского района.

Как сообщалось ранее, Поворозник также уточнил, что в Киеве не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом из Китая.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая. В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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