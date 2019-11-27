В Доме митрополита в центре Киева устанавливают уникальную печь

Фото: Вадим Кириленко

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В Доме Митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская" устанавливают уникальную печь из кафельной плитки. Материал для ее изготовления взяли из фонда заповедника.

Плитка очень красиво смотрится в интерьере комнаты, мастер уже установил половину кафеля.

"Из фондов – в экспозицию", – подписал фото Вадим Кириленко, замдиректора Национального заповедника "София Киевская" по реставрационным и хозяйственным работам.

"В наших запасниках очень много интересных экспонатов, которых никто не видел. Когда мы проводили реставрацию Дома митрополита, то в планах было заложено восстановление печек. Они не действующие, а декоративные, но в тоже время исторические – 19 век. В этом доме печки не сохранились, но мы их ставим на те места, где они когда-то находились в 18-19 веке", – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко.

Он добавляет, что печку устанавливает мастер-печник.

"Это очень редкая и из разряда исчезающих профессия. Печника не так просто в Киеве найти, их работа расписана на много месяцев вперед. Этот мастер с нами не раз работал, мы с ним подписали договор на его услуги. Когда он закончит работу, все желающие смогут полюбоваться красотой старинной печки из кафеля. В прошлом году мы уже установили одну печь в Доме митрополита, а в этом году устанавливаем еще одну. Печки останутся в интерьере дома на постоянной основе", – добавляет Кириленко.

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