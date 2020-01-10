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В Доме митрополита в центре Киева установили уникальную печь

10 января, 16:47

Александр Марущак

Печь сделана из кафельной плитки 19 века, которая хранилась в запасниках музея

Фото: Вадим Кириленко

Фото: Вадим Кириленко

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В Доме митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская" завершился монтаж уникальной печи из кафельной плитки 19 века. Она хранилась в запасниках музея. Теперь печку смогут увидеть все посетители заповедника.

Напомним, мастер-печник начал работу по установке печи еще в ноябре месяце.

Фото: Вадим Кириленко

Фото: Вадим Кириленко

"Работу мастер завершил еще перед Новым годом, но нам понадобилось время, чтобы привести композицию в порядок, поставить информационную табличку о новом объекте интерьера Дома митрополита. Теперь печь из кафельной плитки могут увидеть наши посетители. На работу у печника ушло больше полтора месяца. Работа очень тонкая. Он выкладывал несколько плиток и ждал несколько дней, пока схватится раствор", – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко, замдиректора Национального заповедника "София Киевская" по реставрационным и хозяйственным работам.

Ранее сообщалось, что в алтаре Андреевской церкви в Киеве завершили реставрацию иконы "Тайная вечеря" (XVIII в., холст, масло).

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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Киев печь софия киевская

Источник: Сегодня

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