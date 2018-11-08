В Доме профсоюзов откроют экспозицию, посвященную событиям 2013-2014 годов

Реконструкцию Дома проф­союзов, который горел в феврале 2014 года во время событий на Майдане, планируют закончить уже через неделю. После этого в обновленном здании начнут обустраивать информационно-выставочный центр Национального музея Революции Достоинства с экспозициями, посвященными событиям 2013-2014 годов. Его открытие запланировано на конец ноября.















фото: Григорий Салай

На двух этажах. Как рассказала "Сегодня" куратор экспозиции в Доме профсоюзов Ольга Сало, будущий центр будет располагаться на первом и втором этажах.

"Это два помещения, расположенные один над другим с видом на Майдан Незалежности. В будущем между ними будет курсировать лифт. Общая площадь помещений – около 150 квадратных метров. На первом этаже, помимо выставки, будет находиться информационный центр, куда можно будет принести новый экспонат, оставить свои воспоминания, заказать экскурсию или получить карту, на которой будут отмечены ключевые места, связанные с Майданом. На втором этаже также будут выставочный зал и зона для проведения мероприятий", – объясняет Ольга Сало.

Ценные экспонаты. Сейчас фонды будущего Нацмузея насчитывают более трех тысяч различных артефактов, связанных с Майданом. Среди них: бронежилеты, каски, биты, листовки, флаги, атрибутика медиков. Некоторые из них периодически экспонируются на различных выставках. По словам Ольги Сало, фонды постоянно пополняются новыми экспонатами. Их приносят участники и очевидцы тех событий.

"На днях к нам обратилась журналистка из Львова и рассказала, что хочет передать свой бронежилет, в котором она была на Майдане во время расстрелов 18-20 февраля. Также мы разыскиваем плакаты, листовки периода Евромайдана до его разгрома 30 ноября. Помимо этого, нас интересуют вещи, связанные и с Оранжевой революцией 2004 года, и с Революцией на граните 1990 года", – рассказала куратор экспозиции.

С призывом пожертвовать вещи для будущего музея его организаторы обратились через социальные сети. Желающих – немало. Люди готовы отдать свои самодельные бронежилеты, удостоверения самообороны, книги.

Первая выставка в Доме профсоюзов будет временной и продлится ориентировочно до конца этого года. После будет обустроена постоянная экспозиция: она будет более тщательно проработана, появится больше экспонатов. К слову, одним из них может стать часть конструкции новогодней елки – главного символа событий на Майдане. Ее элементы сейчас хранятся в фондах Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.

"Экспозиция в Доме профсоюзов будет основной, пока будут продолжаться работы по строительству музея Революции Достоинства. По оптимистичным прогнозам – это пять-шесть лет при условии, если строительство начнется уже в ближайшее время", – объясняет куратор.

Следственные действия. Для проведения последних экспертиз в рамках уголовных расследований, объединенных в "дело Майдана", продолжаются хозяйственные работы на правой части аллеи Героев "Небесной сотни" неподалеку от верхнего выхода станции метро "Крещатик". Их цель – вернуть в прежний вид участок возле часовни, где произошли расстрелы участников акций протеста 20 февраля 2014 года, и дать возможность сотрудникам прокуратуры проводить следственные действия.

"Ближе к часовне будет перемещен металлический мемориал с портретами героев и деревянный крест, поскольку они перекрывают пространство, необходимое для следственных действий", – сообщили в Национальном мемориальном комплексе Героев "Небесной сотни" – музее Революции Достоинства.

После их окончания начнутся работы по возведению мемориала Героям "Небесной сотни".