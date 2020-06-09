Українська
$ 26,6
30,15
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В двух столичных новостройках снесут несколько этажей

9 июня, 15:10

Наталья Руда Наталья Руда

Речь идет о двух домах на улице Стеценко

Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести этажи в двух домах на улице Стеценко, 30. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что на указанном земельном участке осуществлено строительство многоэтажных зданий. Несмотря на то, что участок относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей), застройщик построил 5-ти и 8-ми этажные здания", – говорится в сообщении.

В итоге прокуратура подала в Окружной админсуд Киева иск с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к поверхностности, определенной Генеральным планом Киева.

Реклама

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Суд обязал застройщика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, возведенную выше восьмого надземного этажа здания.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев снос новостройки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птиц
Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птицДругие новости
В Киеве решили не открывать рестораны и кафе: названа причина
В Киеве решили не открывать рестораны и кафе: названа причинаДругие новости
В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число людейДругие новости
В Киевской области выпал снег (видео)
В Киевской области выпал снег (видео)Другие новости
Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспорт
Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспортТранспорт
В Киевскую область свезли тонны львовского мусора
В Киевскую область свезли тонны львовского мусораКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять