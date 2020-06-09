В двух столичных новостройках снесут несколько этажей

Речь идет о двух домах на улице Стеценко

Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести этажи в двух домах на улице Стеценко, 30. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что на указанном земельном участке осуществлено строительство многоэтажных зданий. Несмотря на то, что участок относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей), застройщик построил 5-ти и 8-ми этажные здания", – говорится в сообщении.

В итоге прокуратура подала в Окружной админсуд Киева иск с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к поверхностности, определенной Генеральным планом Киева.

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Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Суд обязал застройщика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, возведенную выше восьмого надземного этажа здания.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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