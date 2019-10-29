В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в Киеве

Сейчас в зеленой зоне проходят уборки, а вскоре снесут все незаконные строения и построят новый парк

/ Фото: Александр Марущак

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Киевские власти готовят масштабную зачистку Гидропарка от незаконных построек и самозахвата земельных участков. Все незаконные сооружения обещают сносить, а землю хотят вернуть в городскую собственность. О том, что власть начала масштабные изменения в Гидропарке заявил Валентин Мондриевский, замглавы КГГА.

"Пока по количеству зданий под снос мы не можем сказать – идет масштабная инвентаризация. Проверять будем все, что есть на острове. Собственники сооружений или балансодержатели территорий должны подтвердить свое право собственности на это имущество. Речь не идет о большом количестве зданий. Все знают, что там находятся рестораны, кафе и другие заведения. Будем проверять, чтобы не было самостроев и захвата земли. Или кто-то, что-то не оформил и считает, что так может быть дальше", – пояснил сайту "Сегодня" намерения властей Валентин Мондриевский.

После проверки застроек и мест общего пользования все незаконные конструкции будут снесены, а захваченную землю вернут городу.

"Городская власть предупреждала тех, кто занимался самозахватом территории Гидропарка о том, что решать вопрос будем в рамках закона и теперь пришло время действий. Мы наведем порядок в Гидропарке и уберем оттуда весь мусор, чтобы вновь сделать это место любимым для семейного отдыха. Обновленный современный Гидропарк – это наша амбициозная цель, которую мы уже начали воплощать в жизнь", – добавил замглавы КГГА.

Кстати, за последние два месяца проведено несколько глобальных уборок территории Гидропарка, вывезено десятки тонн мусора, высажено более 100 новых деревьев. На очереди проверка действующих заведений общественного питания и развлечений на соблюдение правил пожарной безопасности и других норм.

Запланированные изменения предусматривают превращение острова в большое пространство для занятий спортом и развлечений. В планах восстановить на территории Гидропарка парк аттракционов, спортивные площадки, фонтаны, установить колесо обозрения, построить скейт-парк и велодорожки.

Кстати, еще в 2015 году мэр Киева обещал превратить столичный Гидропарк в некое подобие легендарного Диснейленда.

"Мы не отказались от этих планов. Рассматриваем и такой вариант будущего Гидропарка. Это вопрос продолжительной стратегии на годы. В любом случае в Гидропарке должна быть зона отдыха для всего Киева, а будет это Диснейленд или парк развлечений в другом формате – время покажет. Чтобы приступить к реализации этого проекта мы и проводим ревизию всего Гидропарка", – добавляет Валентин Мондриевский.

Напомним, в Деснянском районе столицы продолжается капитальный ремонт парка "Троещина", который расположен вдоль проспекта Шухевича.

Кроме того, в столице после капитального ремонта открыли вторую очередь парка "Победа" в Днепровском районе. Первую очередь обновленного парка открыли в июне прошлого года, а во второй части обустроили дорожки из ФЭМа, асфальтовое покрытие для заезда технологического транспорта, осуществили озеленение, в частности, высадили живую изгородь из кустов, установили новенькие лавочки и урны для мусора, новые опоры для освещения.

Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Еще в Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк".

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