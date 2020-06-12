В Гидропарке коммунальщики уничтожили гнезда ласточек (фото)

В Киеве разгорелся новый скандал из-за уничтожения птиц. На этот раз речь идет об истреблении гнезд колонии ласточек в Гидропарке на Долобецком острове. Об этом заявил Владимир Борейко, глава Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ)

"Коммунальное предприятие "Плесо" проводит бетонирование берега на острове Долобецкий, который входит в региональный ландшафтный парк "Дніпровські острови". Во время этих работ тяжелой землеройной техникой наполовину уничтожена колония береговых ласточек, которые сейчас кормят птенцов", – заявил Владимир Борейко.

Фото: facebook.com/kekz.ua

По его словам, КЭКЦ уже обратился с жалобами в экологическую инспекцию и в экологическую комиссию Киеврады.

"Своими варварскими работами по уничтожению мест гнездования диких птиц руководство "Плесо" грубо нарушило ст. 39,63 Закона "О животном мире" и должно нести наказание по ст. 87 Админкодекса Украины. Непонятно, почему не было проведено экологическое обследование территории, и обрывы с песком нужно рушить или заливать бетоном именно сейчас, когда ласточки сидят на гнездах?", – говориться в заявлении КЭКЦ.

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Фото: facebook.com/kekz.ua

По словам Владимир Борейко колония ласточек состояла из 100 гнезд.

"В результате действий строителей уничтожено около 50 гнезд. Нужно понимать, что погибли живые птенцы и уничтожены яйца этих птиц. Как по мне – это варварство и чиновники, которые отдали такое распоряжение должны понести ответственность за свои действия", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Борейко.

В коммунальном предприятии "Плесо" прокомментировали скандальную ситуацию с ласточками. Там подтверждают, что в Южной части острова Долобецкий, вдоль реки Десенка и Венецианского пролива продолжается капитальный ремонт элементов благоустройства зоны отдыха "Молодежный". Идет вторая очередь ремонта.

"В апреле этого года с целью выравнивания береговой линии рабочие вырыли траншею вдоль берега. Вследствие этих работ над водой образовались откосы из рыхлого песка, которые и использовали ласточки для создания своих гнездышек. Когда рабочие заметили, что этот берег приглянулся ласточкам, работы были приостановлены. Мы ждем, пока птицы выведут птенцов и покинут свои гнезда. По утверждению орнитологов это будет через неделю-две. Именно тогда мы и планируем возобновить работы по обустройству второй части пляжа "Молодежный", – пояснили в КП "Плесо".

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Ранее в Государственной экологической инспекции столичного региона обеспокоились массовым истреблением птиц в Киевской области. Оказывается, пчеловоды, защищая пчел, жестоко уничтожают пернатых. Речь идет об истреблении щурки золотистой. Эти птицы из семейства щурковых гнездятся большими стаями. Золотистая щурка – ярко окрашенная птица, которая охотится на насекомых в воздухе.

Пчеловоды несправедливо считают ее вредителем, поскольку, кроме пчел, щурка ловит и вредных насекомых, например ос и пчелиных волков.

Тем временем, на полигоне твердых бытовых отходов №5, который расположен близ села Подгорцы под Киевом, придумали гуманный способ борьбы с пернатыми: там установили специальный отпугиватель для птиц.

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