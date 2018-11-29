В годовщину разгона Евромайдана в центре Киева проходит факельное шествие

Сегодня, 21:18

Участники акции требуют конкретных результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана и Революции достоинства


Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

Iegor Shumikhin/Twitter

В центре Киева началось факельное шествие к Министерству внутренних дел Украины с требованием конкретных результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана и Революции достоинства.

По состоянию на 19:00 на Майдане Независимости собралось около 30 человек. В 19:40 они выдвинулись к Министерству внутренних дел.

Участники акции держат в руках факелы и периодически зажигают файеры. Также они выкрикивают патриотические лозунги и требуют конкретных результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана и Революции достоинства.

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Колонну сопровождает несколько десятков правоохранителей, в том числе полиция диалога. Столкновений между ними и активистами нет.

Возле администрации президента несколько участников шествия бросили шумовые петарды, чем спровоцировали небольшой конфликт с правоохранителями.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности 21 ноября проходила акция памяти погибших участников Революции достоинства. 

Ранее мы писали о том, что исследователи из США восстановили трагические события тех днем и показали, кто и откуда расстреливал активистов МайданаАмериканцы представили подробные презентации, восстановив по видео три эпизода из расстрела майдановцев 20 февраля 2014 года.

А начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что расследование "дел Майдана" продвигается: уже 52 человека признаны виновными, а на причастность к совершению преступлений против активистов проверяются более 15 тысяч человек.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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