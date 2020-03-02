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В Голосеевских прудах массово гибнет рыба

2 марта, 17:04

Александр Марущак

Коммунальщики возьмут пробы воды, а киевляне подозревают рыбаков с электроудочками

Киевляне бьют тревогу: в одном из Голосеевских прудов наблюдается массовый мор рыбы. Погибшие рыбки скопились возле очистительной решетки, вместе с большим количеством веток и мусора. Фотография бедствия появилась в паблике "Типичное Голосеево".

"Оказывается, снова где-то что-то "спустили"... Об удушье, без льда этой зимой, и речи не может быть", – сообщил очевидец.

В коммунальном предприятии "Плесо", сайту "Сегодня" сообщили, что к ним пока не обращались балансодержатели озер в Голосеевском парке.

"После такого обращения, наши специалисты выедут на место, чтобы взять пробы води и разобраться в причине гибели рыбы", – пояснили нам в КП "Плесо".

Тем временем, киевляне предполагают, что рыбу могли уничтожить рыбаки, которые применяли для ловли электроудочки. Также людей поражает обилие мусора вдоль берегов озера.

Напомним, в августе 2019 года массовый мор рыбы заметили в Ирпене, в одноименной реке. Тогда также подозревали рыбаков с электроудочками.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

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Киев рыбаки плесо голосеево мор рыбы

Источник: Сегодня

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