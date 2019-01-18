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В Буче под Киевом открыли банк бесплатной одежды

Сегодня, 10:15

Каждый желающий может принести ненужную чистую одежду

Фото: Анатолий Бойко
В Буче под Киевом открыли банк бесплатной одежды https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/18a/dab/5c418adab0467.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/18a/dab/5c418adab0467.jpg Другие новости Каждый желающий может принести ненужную чистую одежду

В пригороде Киева - Буче - улице Вокзальной, 129Б, открылся бесплатный банк одежды для нуждающихся. Тут также можно выпить чай или кофе.

Работает "банк" по субботам с 9:00 до 13:00. Также в эти дни каждый желающий может принести сюда свою ненужную чистую одежду или продукты питания длительного хранения.

Напомним, в январе 2017 года мы писали, что в Киеве открылся первый пункт приема одежды для нуждающихся. Он появился в Шевченковском районе на ул. Максима Берлинского, 9. Горожане могут принести туда ненужные вещи: одежду, обувь, технику, книги, игрушки. А любой нуждающийся может прийти и выбрать все, что ему необходимо, бесплатно.

Кроме того, в августе стало известно, что в Киеве установили боксы для ненужной одежды и обуви. 20 боксов были установлены на Дарнице и один – на Борщаговке.

Аналогичные инициативы поддерживают и в других украинских городах. Так, в Чернигове откроют бесплатный магазин одежды. Вещи в магазине нуждающиеся могут приобрести за "спасибо".

одежда, бездомные, Буча, нужда, магазин одежды

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