В Госэкоинспекции рассказали о состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения

Очаги пожара все еще наблюдаются в Денисовицком, Котовском и Когородском лесничествах Зоны отчуждения

Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время в норме, что показали проведенные замеры в эпицентре происходящих пожаров.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я трое суток пробыл непосредственно в Зоне отчуждения вместе со специальной группой Государственной экологической инспекции, которая делала все замеры от Житомирской до Киевской области. Состояние радиационного загрязнения в норме. Если говорить на научном языке, в среднем 11-14 микрозивертов", – сказал он.

Фирсов заверил жителей Киевской и Житомирской области, что состояние радиационного загрязнения в норме.

"Вы можете выходить на улицу, конечно, в соответствии с правилами карантина, открывать окна. А мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы постоянно сообщать об изменениях", – отметил он. В тренде У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Между тем, по прогнозам специалистов Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, потоки потенциально загрязненного воздуха из зоны отчуждения, где продолжаются пожары, будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через сам Киев. Людям не стоит волноваться, говорят ученые.

Там также отметили, что очаги пожара все еще наблюдаются в Денисовицком, Котовском и Когородском лесничествах Зоны отчуждения.

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