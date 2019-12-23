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Декоммунизацию "Родины-матери" в Киеве назвали слишком дорогой

23 декабря, 13:58

По словам Антона Дробовича, в Институте электросварки имени Е. О. Патона разработали решение по демонтажу герба СССР со щита

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Институте электросварки имени Е. О. Патона разработали решение по демонтажу коммунистической символики со щита памятника Родине-матери в Киеве, однако проект слишком дорогой. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в ходе пресс-конференции в понедельник, 23 декабря.

"Позавчера мне сообщили, что у них (в Институте Патона. – Ред.) есть решение, как демонтировать, но оно будет очень дорогим", - сказал Дробович.

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По его словам, Институт нацпамяти планирует обращаться в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы в 2020 году было предусмотрено финансирование на демонтаж со щита коммунистической символики. Вместе с тем Дробович заявил, что предварительно будут проведены общественные обсуждения, согласны ли киевляне с большими расходами на такой проект. Он уточнил, что, возможно, будет предложение придумать "более грациозный проект решения данного вопроса".

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Напомним, монумент-скульптура "Родина-мать" установлен в Киеве на высоком правом берегу Днепра. В одной руке статуя "матери" держит 16-метровый меч весом в 9 тонн, в другой – щит размером 13 × 8 м с гербом СССР (весом в 13 тонн). Монумент принадлежит Музею истории Украины во Второй мировой войне. В 1981 году в День Победы комплекс открывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В мае 2016 года в Украине вступил в силу закон о декоммунизации, согласно которому со щита монумента должны срезать герб СССР, однако решения, как это сделать, до сих пор не было.

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Киев родина-мать Антон Дробович

Источник: Интерфакс-Украина

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