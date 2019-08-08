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В Ирпенском горсовете проходят обыски

Сегодня, 18:44

Правоохранители получили доступ к документам, касающимся градостроительства, но чиновники его игнорировали

/ Фото: ГПУ

Прокуратура и сотрудники полиции 8 августа проводят обыски в Ирпенском городском совете и его исполнительном комитете. Обыск производится в пределах досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.367 УК Украины (Служебная небрежность), сообщили в прокуратуре.

Ранее следствие получило постановление суда, которым был предоставлен временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета. В частности – к решениям горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также к документам, касающихся градостроительных условий и ограничений. Однако чиновники постановление суда оставили без исполнения. В итоге, следственный судья вынес постановление о разрешении на проведение обыска.

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Досудебное расследование продолжается.

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Ранее силовики пришли с обысками в аэропорты Киева и Запорожья

Как сообщали новости "Сегодня", на днях НАБУ проводило обыски в Окружном админсуде Киева. Следственные действия проводились в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.

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