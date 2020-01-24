В каких районах Киева опасно дышать: список

В Киеве в первой половине дня в пятницу, 24 января, безопасно дышать только в двух районах – Протасов Яр и Святошин, а также в пригороде – в Вишневом. По данным телеграмм-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", больше всего загрязнен воздух сегодня на Липках и в Броварах.
Подробнее смотрите в таблице:
|Ж/м и пригород Киева
|Индекс загрязнения воздуха
|Опасно/Неопасно
|Липки
|127
|Нужно закрыть окна и не находиться долго на улице без надобности. Лучше пользоваться маской-респиратором
|Борисполь
|107
|Нужно закрыть окна и не находиться долго на улице без надобности. Лучше пользоваться маской-респиратором
|Минский массив
|95
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Лукьяновка
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Подол
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Оболонь
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Харьковский массив
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Осокорки
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Нивки
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Шулявка
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Позняки
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|ВДНХ
|94
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Лесной массив
|90
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Голосеево
|88
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Дарница
|75
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Соцгородок
|75
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Теремки
|75
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Ирпень
|75
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Воскресенка
|68
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Отрадный
|66
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Соломенка
|62
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Русановка
|62
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Борщаговка
|60
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Университет
|60
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Бровары
|55
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Печерск
|54
|Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
|Протасов Яр
|43
|Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска
|Вишневое
|34
|Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска
|Святошин
|6
|Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска
Напомним, что бот обрабатывает данные от датчиков PurpleAir. Информация обновляется в час, а загрязнение измеряется по американскому стандарту EPA, у него четыре уровня:
- 0-50 — все хорошо,
- 51-100 — риск для здоровья незначителен,
- 101-150 — есть риск для здоровья, лучше не гулять подолгу,
- больше 150 — опасно.
Напомним, в октябре 2019-го жители столицы несколько дней жили в тумане со смогом:
Туман и смог, который испытывал на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан. Жители столицы публиковали в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману. Так, одним из главных героев стал памятник киевскому ежику в тумане. Есть и затуманенный князь Владимир с крестом, памятник которому установлен на Владимирской горке. Туманной картинкой обзавелся и театр на Андреевском спуске и даже легендарная Верка Сердючка со своей мамой зашли в туман.
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