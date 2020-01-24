В каких районах Киева опасно дышать: список

Хуже всего сегодня дышится на столичных Липках

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

В Киеве в первой половине дня в пятницу, 24 января, безопасно дышать только в двух районах – Протасов Яр и Святошин, а также в пригороде – в Вишневом. По данным телеграмм-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", больше всего загрязнен воздух сегодня на Липках и в Броварах.

Подробнее смотрите в таблице:

Ж/м и пригород Киева Индекс загрязнения воздуха Опасно/Неопасно Липки 127 Нужно закрыть окна и не находиться долго на улице без надобности. Лучше пользоваться маской-респиратором Борисполь 107 Нужно закрыть окна и не находиться долго на улице без надобности. Лучше пользоваться маской-респиратором Минский массив 95 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Лукьяновка 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Подол 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Оболонь Реклама 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Харьковский массив 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Осокорки 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Нивки 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Шулявка 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Позняки 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями ВДНХ 94 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Лесной массив 90 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Голосеево 88 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Дарница 75 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Соцгородок 75 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Теремки 75 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Ирпень 75 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Воскресенка 68 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Отрадный 66 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Соломенка 62 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Русановка 62 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Борщаговка 60 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Университет 60 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Бровары 55 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Печерск 54 Есть риск для людей с респираторными заболеваниями Протасов Яр 43 Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска Вишневое 34 Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска Святошин 6 Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска

Напомним, что бот обрабатывает данные от датчиков PurpleAir. Информация обновляется в час, а загрязнение измеряется по американскому стандарту EPA, у него четыре уровня:

0-50 — все хорошо,

51-100 — риск для здоровья незначителен,

101-150 — есть риск для здоровья, лучше не гулять подолгу,

больше 150 — опасно.

Напомним, в октябре 2019-го жители столицы несколько дней жили в тумане со смогом:

Туман и смог, который испытывал на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан. Жители столицы публиковали в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману. Так, одним из главных героев стал памятник киевскому ежику в тумане. Есть и затуманенный князь Владимир с крестом, памятник которому установлен на Владимирской горке. Туманной картинкой обзавелся и театр на Андреевском спуске и даже легендарная Верка Сердючка со своей мамой зашли в туман.

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