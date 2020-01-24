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В каких районах Киева опасно дышать: список

24 января, 11:36

Хуже всего сегодня дышится на столичных Липках

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

В Киеве в первой половине дня в пятницу, 24 января, безопасно дышать только в двух районах – Протасов Яр и Святошин, а также в пригороде – в Вишневом. По данным телеграмм-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", больше всего загрязнен воздух сегодня на Липках и в Броварах.

Подробнее смотрите в таблице:

Ж/м и пригород КиеваИндекс загрязнения воздухаОпасно/Неопасно
Липки127Нужно закрыть окна и не находиться долго на улице без надобности. Лучше пользоваться маской-респиратором
Борисполь107Нужно закрыть окна и не находиться долго на улице без надобности. Лучше пользоваться маской-респиратором
Минский массив95Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Лукьяновка94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Подол94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями

Оболонь

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94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Харьковский массив94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Осокорки94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Нивки94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Шулявка94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Позняки94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
ВДНХ94Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Лесной массив90Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Голосеево88Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Дарница75Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Соцгородок75Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Теремки75Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Ирпень75Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Воскресенка68Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Отрадный66Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Соломенка62Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Русановка62Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Борщаговка60Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Университет60Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Бровары55Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Печерск54Есть риск для людей с респираторными заболеваниями
Протасов Яр43Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска
Вишневое34Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска
Святошин6Можно гулять на улице и заниматься спортом без риска

Напомним, что бот обрабатывает данные от датчиков PurpleAir. Информация обновляется в час, а загрязнение измеряется по американскому стандарту EPA, у него четыре уровня:

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  • 0-50 — все хорошо,
  • 51-100 — риск для здоровья незначителен,
  • 101-150 — есть риск для здоровья, лучше не гулять подолгу,
  • больше 150 — опасно.

Напомним, в октябре 2019-го жители столицы несколько дней жили в тумане со смогом:

Туман и смог, который испытывал на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан. Жители столицы публиковали в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману. Так, одним из главных героев стал памятник киевскому ежику в тумане. Есть и затуманенный князь Владимир с крестом, памятник которому установлен на Владимирской горке. Туманной картинкой обзавелся и театр на Андреевском спуске и даже легендарная Верка Сердючка со своей мамой зашли в туман.

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Киев загрязнение воздух

Источник: Сегодня

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