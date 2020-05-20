В Киевской области прогнозируют заморозки

В Киевской области в ночь на четверг, 21 мая, ожидаются заморозки на грунте. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-2° (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, завтра днем в столице будет до +14...+16 градусов, без осадков, ночью ожидается всего +3...+5 градусов.

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По области также будет сухо. В Чернобыле, Барышевке и Яготине днем прогнозируют до +13...+15 градусов, ночью – до +1...+3 градусов. В Тетереве днем ожидается до +14...+16 градусов, ночью – до +1...+3 градусов, в Белой Церкви будет днем до +13...+15 градусов и ночью до +3...+5 градусов. В Мироновке днем обещают до +15...+17 градусов, а ночью – до +3...+5 градусов.

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Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

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Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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