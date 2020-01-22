В КГГА похвастались лучшими туалетами в стране (фото)

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Киевская городская государственная администрация была отмечена в сфере развития "туалетной культуры". Как сообщает пресс-служба КГГА, уборная администрации стала призером ежегодного Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в категориях: "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приемные".

"В 2019 году волонтеры проинспектировали более 600 заведений в разных регионах Украины и по результатам специально созданная комиссия "BEST WC-19" выбрала победителей. Организатором этого конкурса выступает Museum of Toilet History музей Туалета, который уже более 12 лет проводит научно-исследовательскую и культурно-просветительскую работу по развитию туалетной культуры от древних времен до современности. Цель конкурса – стимулировать общественные учреждения к оказанию отличных санитарно-гигиенических услуг, а также привлечь внимание общества к хорошим условиям в общественных туалетах", – говорится в сообщении.

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КГГА дали соответствующие сертификаты и памятные эмблемы победителя.

В прошлом году вокруг общественного туалета в популярном парке Шевченко разыгрался скандал. Киевлян возмутило качество обслуживания в нем.

Ранее сообщалось, что в парке Победа в одном здании совместили пункт муниципальной охраны и туалет. Коричневое здание появилось в зеленой зоне не так давно. Отметим, что муниципальная охрана совсем недавно патрулирует парк Победы, однако такое соседство удивило гостей парка.

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