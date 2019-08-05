В КГГА показали, как создается памятник Сикорскому: видео

Киевская городская государственная администрация опубликовала видео работ по созданию памятника авиаконструктору Игорю Сикорскому.
Памятник презентуют в конце августа, он будет установлен перед аэропортом "Киев" (Жуляны).
Скульптура Сикорского будет стоять на постаменте в виде полусферы со стилизованной картой мира. Держаться фигура будет на одной точке – будто отрываясь от земли в небо. Поскольку Сикорский является конструктором первого в мире вертолета, в руке он будет держать свое творение.
Как и монумент Ильи Муромца, скульптуру Сикорского создают с помощью 3D-принтера. Более 90% элементов фигуры уже отпечатали, а это около 500 деталей. Теперь их выливают из бронзы и затем будут сваривать.
Высота памятника с постаментом будет 7,2 м. Постамент изготовят из гранита, карту и фигуру авиаконструктора – из бронзы.
Работает над памятником известный скульптор, автор "Детей, которые запускают кораблики", "Ильи Муромца" Владимир Журавель.
Ранее мы писали, как Сикорский создал самолет по "чертежам" из сна.
Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.
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