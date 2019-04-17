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В КГГА рассказали, что будет с аварийными скульптурами зубра и львов возле зоопарка

Сегодня, 13:49

Скульптуры львов и зубра будет восстанавливать дочь их автора

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua.

Скульптуры "Зубр и львы", которые размещены перед входом в Киевский зоопарк, будут воспроизведены в своей первоначальной форме. Эта форма была потеряна в результате нескольких реставраций в предыдущие годы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Скульптуры выполнены из бетона и медной оковы (чеканки), которые со временем разрушились. Сейчас скульптуры находятся в аварийном состоянии", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что автором фигурных изображений зубра и львов является известный украинский скульптор-анималист Юрий Рубан. В 1966 году во время реконструкции зоопарка был построен центральный вход с помещениями для касс и экскурсионным бюро. В 1968 году перед этим входом установили фигуры зубра и львов, которые за полвека стали символами зоопарка.

"Сохранилась модель, фотографии и рисунки Юрия Рубана, по которым он создал зубра и львов. Благодаря указанным документам можно восстановить фигуры. Дочь Юрия Рубана, заслуженный художник Украины Александра Рубан и ее муж, народный художник Украины Виктор Липовка восстановят первоначальную форму фигур в бронзе", - уточнили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что восстановленные скульптуры-символы, которые еще в прошло году пострадали от рук вандалов, установят у нового центрального входа – на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической.

Также мы сообщали, что в Кременчуге в зоопарке родился карликовый кенгуру.


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Тег Киев, КГГА, скульптуры, зоопарк, киевский зоопарк

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