В КГГА рассказали, как будут открываться детские сады в Киеве

Даже если карантин снимут, то понадобится до двух недель, чтобы подготовить детские дошкольные учреждения

Киев постепенно выходит из карантина, который продолжается вот уже два месяца. Ученикам столичных школ и студентам вузов, скорее всего, придется завершать учебу дистанционно и возвращаться за парты лишь осенью. А вот что будет с детскими садами и когда их смогут открыть, выяснял сайт "Сегодня".

В департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) говорят, что разработали регламент восстановления образовательного процесса в учебных заведениях Киева и режима их работы после завершения карантинных ограничений. Документ еще предстоит утвердить городским штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

В КГГА пока не готовы назвать дату, когда возобновится работа столичных детских садов.

"Все зависит от уровня заболеваемости и ее динамики, а также общей ситуации с коронавирусом в городе. Многое зависит от того, как будет работать наземный городской транспорт и метрополитен. Это важный фактор – на работу нужно добираться воспитателям и родителям. Безусловно, мы готовимся к открытию детских садиков. Если будет существенное послабление карантина, то люди выйдут массово на работу и им нужно будет думать, на кого оставить своих детей. Мы проводим консультации со всеми профильными службами, в том числе с Министерством здравоохранения и Министерством образования, чтобы понять, как действовать в дальнейшем. Понятно, что школы не откроются, уже учебный год на исходе. Но что делать с начальной школой? Это дети немного старше, чем те, которые ходят в детский садик, но оставлять их одних дома нельзя. Нужно думать, как создать для родителей таких детей удобные условия", – рассказал сайту "Сегодня" Валентин Мондриевский, замглавы КГГА.

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Он отмечает, что пока не готов назвать конкретные сроки начала работы детских садиков в Киеве. Даже если официально карантин будет снят, то понадобится 10-14 дней на подготовку дошкольных учебных заведений, как частных, так и коммунальных.

"Готовимся активно. Понимаем, что у людей есть такая потребность. Но конкретную дату, когда откроем детские садики, пока сказать не можем. Есть вопросы по готовности садиков, какие меры безопасности нужно принять. Департамент образования и науки КГГА подготовил регламент восстановления образовательного процесса в учебных заведениях Киева и режима их работы после завершения карантинных ограничений. Его должен утвердить городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, но мы еще не подавали на рассмотрение этот документ, поскольку до конца не ясны выходные параметры. Нужно еще время на подготовку", – добавляет Валентин Мондриевский.

В департаменте образования и науки КГГА говорят, что изучают возможность открытия летних школьных лагерей. Проводят консультации со школами всех районов. Такие лагеря можно открыть, значительно усилив меры безопасности.

Ранее сайт "Сегодня" узнавал, когда заработают крупные торгово-развлекательные центры Киева и кинотеатры.

Отметим, что с ослаблением карантина столицу парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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