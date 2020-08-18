В КГГА рассказали, какой будет средняя зарплата в Киеве через три года

Предполагается, что зарплата увеличится почти до 23 тысяч гривен

Киевская городская государственная администрация опубликовала проект Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. По заверению местных властей, документ определяет основные задачи и мероприятия развития столицы на среднесрочную перспективу до 2023 года.

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Как сообщается на сайте КГГА, проект предложенной Программы определяет основными целями развития за три года повышение конкурентоспособности экономики города, повышение комфорта жизни жителей столицы, сохранения исторической самобытности и развитие культуры в городе.

Проект предусматривает, что город будет развиваться открытым для бизнеса и инвестиций, что будет стимулировать инновации и поддерживать конкурентную среду. Так, до 2023 года удельный вес предприятий, занимающихся инновациями, должен вырасти до 21,9%. Ожидается также рост доходов бюджета Киева от налогов, уплаченных промышленными предприятиями.

Согласно Программе, экспорт столичных товаров в расчете на одного человека постепенно будет расти с 4139,3 долл. США в 2021 году до 4501,9 долл. США в 2023 году.

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До 2023 года в столице ожидается увеличение количества работников, занятых на малых предприятиях до 23%, увеличение доли малого и среднего бизнеса в объеме реализованных товаров и услуг, а также поступлений единого налога от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в бюджет Киева.

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В КГГА также заявили, что проект определяет меры, которые будут способствовать повышению уровня занятости жителей столицы. С их реализацией уровень официальной среднемесячной заработной платы в Киеве в расчете на одного штатного работника будет увеличиваться с 18,2 тыс. грн в 2021 году до 22,9 тыс. грн в 2023 году.

Напомним, что средняя заработная плата в Киеве в 2019 году составила 15 800 гривен, этот показатель выше всеукраинского значения в 1,5 раза (10 500 гривен).

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Кроме того, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" об увеличении размера минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября текущего года.

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