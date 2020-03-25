В КГГА рассказали, когда в столичные аптеки завезут маски

По словам Николая Поворозника, город шьет маски самостоятельно, из резерва выделена для этого марля

Всех киевлян волнует вопрос: когда в Киеве закончится дефицит медицинских масок? Сайт "Сегодня" поинтересовался у чиновников Киевской городской государственной администрации, когда маски в достаточном количестве завезут в аптеки и по какой цене их будут продавать, а также будет ли город контролировать стоимость медицинских масок.

В КГГА отмечают, что маски периодически появляются в аптеках, а производители постепенно наращивают мощности.

"Партии масок, которые попадают в город, сразу распределяются в профильные медицинские учреждения. Думаю, вскоре бизнес будет поставлять их в аптеки. Город шьет маски самостоятельно, из резерва выделена для этого марля. Я считаю, что большого ажиотаж в столице с масками нет. Мы неоднократно призывали граждан оставаться дома и выходить на улицу только при острой необходимости. Для того, чтобы выйти в магазин или аптеку, маску можно пошить самому. Что касается стоимости масок в частных аптеках, могу сказать следующее: есть поручения президента Антимонопольному комитету, который единственный может регулировать рынок цен на эту продукцию. Касательно нашего коммунального предприятия "Фармация", то они только операционные затраты ставят в дополнительную стоимость и продают маски. Есть закупочная стоимость и есть продажная. В "Фармации" она будет отличатся только на операционных расходах. Отмечу, что зарабатывать на масках никто сейчас не имеет морального права", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА.

При этом Киева Виталий Кличко признал дефицит масок в столице.

Ранее столичная власть призывала киевлян надевать маски в общественный транспорт, однако сейчас всех, кто выходит на улицу, призвали пользоваться медмасками. Многие жители столицы отмечают, что в аптеках масок попросту нет.

Вместе с тем, недавно в Киеве неизвестные ограбили спекулянтов, которые в течение нескольких недель скупили 100 тысяч масок.

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