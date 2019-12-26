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Стало известно, кто будет выступать на Софийской площади в Киеве на Новый год

26 декабря, 13:07

На Софийской площади будут выступать Руслана, танц-театр «Жизнь», Назар Савко, Kyiv Fantastic Orchestra, группа «Мандры"

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В новогоднюю ночь на Софийской площади у главной елки страны жителей и гостей столицы будут развлекать украинские исполнители с 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Так, 31 декабря с 21:00 праздничное настроение будут создавать Руслана, танц-театр "Жизнь", Назар Савко, Государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra", группа "Мандры", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что общественный транспорт в столице в новогоднюю ночь будет работать на три часа дольше, а фуникулер будет работать круглые сутки.

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Напомним, что в Киеве засветились все районные елки города. Городские коммунальщики постарались на славу и каждая из новогодних красавиц не похожа на своих "коллег" из других районов столицы. Сайт "Сегодня" собрал фотографии каждой из елок и предлагает выбрать самую красивую из них.

Отметим, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января.

Также 14 декабря на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

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Киев софийская площадь Новый год 2020

Источник: Сегодня

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