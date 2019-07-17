Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В КГГА рассказали, спасут ли дом Вертипороха на Подоле

17 июля, 12:08

Известный дом купца Вертипороха находится в частной собственности

Здание КГГА в Киеве
Здание КГГА в Киеве. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киевляне, которые живут на Подоле или часто гуляют возле кинотеатра "Жовтень", неоднократно обращали внимание, что на улице Межигорской, 33/19, уже много лет разрушается старинный особняк.

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк рассказал "Сегодня", что здание на улице Межигорской, 33/19, — памятник истории, это известный дом купца Вертипороха и сейчас он находится в частной собственности.

"Из-за халатности владельцев здание действительно уже на грани разрушения. К сожалению, собственники здания менялись так часто, что мы едва успевали направлять каждому новому предписания с требованием подписать охранный договор. В последний раз хозяин здания в очередной раз сменился в мае, и мы тут же отправили ему предписание. В этом месяце владелец дома обязан его исполнить. Когда будет подписан охранный договор, собственник должен обеспечить консервацию здания и провести противоаварийные работы. А после приступить к восстановлению памятника. За неисполнение условий грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен", – уточнил Никоряк.

Ранее мы писали, что в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, реконструкция, особняк

Вы сейчас просматриваете новость " В КГГА рассказали, спасут ли дом Вертипороха на Подоле". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве презентовали вариант реконструкции улиц на Подоле

15 июля, 10:28

Авторы проекта хотят перенести все трамвайные пути на улицу Верхний вал

У Днепра будет аэропорт: Зеленский ознакомился с планом реконструкции

12 июля, 13:37

Наиболее приемлемым стал проект строительства новой взлетно-посадочной полосы на месте старой

Ремонт в центре Харькова: озера в яру и парковка в саду

4 июля, 12:18

В Саржином Яру возводят веломост, а за Оперным театром строят многоуровневую парковку

Муж Сальмы Хайек и Бернар Арно не перечислили средства на восстановление Нотр-Дама

16 июня, 12:13

Самые богатые люди Франции не спешат отдавать деньги на реконструкцию собора

Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Сеть покорила "мускулистая" ворона, похожая на гориллу

Секреты ухода за орхидеей

О характере женщины расскажет ее обувь

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Простой способ удалить царапины

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

MARUV позировала на камеру в купальнике
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь