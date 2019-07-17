В КГГА рассказали, спасут ли дом Вертипороха на Подоле

Известный дом купца Вертипороха находится в частной собственности

Здание КГГА в Киеве. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киевляне, которые живут на Подоле или часто гуляют возле кинотеатра "Жовтень", неоднократно обращали внимание, что на улице Межигорской, 33/19, уже много лет разрушается старинный особняк.

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк рассказал "Сегодня", что здание на улице Межигорской, 33/19, — памятник истории, это известный дом купца Вертипороха и сейчас он находится в частной собственности.

"Из-за халатности владельцев здание действительно уже на грани разрушения. К сожалению, собственники здания менялись так часто, что мы едва успевали направлять каждому новому предписания с требованием подписать охранный договор. В последний раз хозяин здания в очередной раз сменился в мае, и мы тут же отправили ему предписание. В этом месяце владелец дома обязан его исполнить. Когда будет подписан охранный договор, собственник должен обеспечить консервацию здания и провести противоаварийные работы. А после приступить к восстановлению памятника. За неисполнение условий грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен", – уточнил Никоряк.

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