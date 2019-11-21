В КГГА заявили, что кинотеатр "Киев" находится в аварийном состоянии

Фото: Игорь Карпов / Фото: Сегодня

Здание легендарного кинотеатра "Киев" в центре столицы сейчас находится в непригодном к использованию по назначению состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Научно-исследовательского института инновационного строительства УАН, который проводил оценку состояния кинотеатра по заказу нынешнего арендатора здания ООО "Синема-Центр".

"Как показало обследование кинотеатра "Киев", его помещение уничтожающе эксплуатировалось годами, сюда не укладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра", – говорится в сообщении.

Так, в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащита. В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Металлические конструкции не обеспечивают класс огнестойкости R60, эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение.

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В ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в самом здании кинотеатра.

Напомним, что в апреле состоялся открытый конкурс на право аренды помещения кинотеатра "Киев". Победителем стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2,119 млн гривен в месяц без НДС. По заверению КГГА, за кинотеатром в дальнейшем сохранится фестивальное и арт-хаусе направление, а арендатор будет четко выполнять поставленные условия конкурса, что будет контролироваться. Срок действия договора аренды составляет 10 лет, в течение этого срока Киеврада не будет принимать решение о приватизации этого объекта. В случае невыполнения арендатором условий договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее киевляне, чтобы спасти любимый кинотеатр, составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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