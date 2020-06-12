В КГГА заявили о проблемах с подготовкой к призыву в армию

Киев начал подготовку к военной призывной кампании, которую переносили из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Во всех районах своевременно сформированы соответствующие комиссии для проведения призывной кампании, которая продлится до конца июля. Есть определенные сложности в организации и они связаны с реформой медицины. Поскольку она предусматривает другой формат оплаты медикам за дополнительные обследования, нам необходимо время для решения этих вопросов. Но, я уверен, уже в следующем году на уровне государственных органов они будут решены. В свою очередь, мы просим призывников быть ответственными, действовать в рамах закона и одновременно сообщать соответствующие органы в случае противоправных действий против них", - сказал и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Ранее в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ рассказали, что на "срочку" призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва. При этом в Генштабе отмечают, что ранее Кабмин принял решение, согласно которому парней 18 и 19 лет могут забрать в армию только с их согласия (по письменному заявлению).

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А тем временем офицеров запаса призывают в армию.

Ранее сообщалось, что во время прошлогоднего весеннего призыва юношей ловили на улицах и отправляли на медкомиссию. Подробности – в сюжете:

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