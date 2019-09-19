В Киев официально пришла осень, но еще ждут "бабье лето"

/ Фото: Pixabay

В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщают, что 18 сентября в столице закончилось метеорологическое лето. Среднесуточная температура опустилась ниже +15 °С и уже вряд ли будет подниматься. В ЦГО напомнили, что метеорологическое лето началось 13 мая, а продолжалось в этом году 127 дней, то есть более четырех месяцев.

В течение этого периода в столице зафиксировали всего 23 дня с сильной жарой, когда температура воздуха превышала отметку +30 °С.

"Самым длинным было метеорологическое лето в 2012 году – оно длилось 166 дней", – сообщают в ЦГО.

Реклама

Здесь также отмечают, что после нынешнего резкого похолодания нас ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом".

В конце прошлой недели закончился и купальный сезон в столице. Согласно наблюдениям гидрологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 сентября среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20 °С в сторону снижения. В этом году переход температуры воды через +20 °С в сторону повышения состоялся 29 мая, то есть период с комфортной температурой воды продолжался 103 дня. Максимально вода прогревалась 23 июня – до 27,8 °С.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама