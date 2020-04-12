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В Киеве умер архимандрит Лавры: что известно о смерти старца Нектария

12 апреля, 17:27

Игорь Тимофеев

32 года молитвенники посещал все богослужения

Архимандрит Нектарий

Архимандрит Нектарий / Фото: lavra.ua

В воскресенье, 12 апреля, скончался 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич), являвшийся насельником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Как сообщает пресс-служба Лавры, он отошел к Господу после продолжительной болезни.

"Все знали отца Нектария как лаврского старца, молитвенника, который посещал все богослужения, чуткого духовника, к которому можно было обратиться за помощью в любой момент", – сказано в сообщении.

Архимандрит Нектарий пришел послушником в обитель в 1988 году, когда в Лавре возобновилась монашеская жизнь после ее закрытия в период советского правления. Нес различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпной Псалтыри.

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"Пусть Господь упокоит душу новопреставленного архимандрита Нектария в селениях праведных вместе со всеми угодниками Киево-Печерскими. Наместник и братия Лавры просят всех, кто знал отца Нектария, помянуть его в своих святых молитвах", – говорится в сообщении.

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Напомним, Нектарий имел много послушаний: сначала был рухлядничьим — выдавал полотенца, пододеяльники, одежду. Потом келарем, экономом, а после операции стал служить молебны в пещерах. Когда владыка благословил круглосуточно читать "Неусыпаемую псалтырь", – составлял расписание кто и когда из братии должен читать, чтобы молитва не прерывалась.

Напомним, киевский мэр Виталий Кличко сообщал несколькими днями ранее, что в Лавре уже 30 человек заразились коронавирусом .

Также ранее сообщалось, что "молчальник" Нектарий дал в интервью сайту "Сегодня", в котором заявил: "С мобилкой никто в Царство Божие не войдет" .

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть священник киево-печерская лавра монах коронавирус

Источник: Сегодня

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