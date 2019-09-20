Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

В Киев прилетел легендарный актер

20 сентября, 14:00

Главного злодея Голливуда встречали байкеры

В Киев прилетел легендарный актер Дэнни Трехо. Встречать главного "плохого парня" Голливуда приехал клуб байкеров, участником которого является Александр Пикалов из Квартала 95.

Совместная фотография знаменитостей появилась в Instagram.

Фото: https://www.instagram.com/kvartal95official

Реклама

Как оказалось, байкеры прибыли встречать актера в аэропорт, поскольку Дэнни Трехо является большим фанатом мотоциклов Harley Davidson. На выходных актера можно встретить на Comic Con Ukraine.

Напомним, на счету у Дэнни Трехо – более 300 ролей, в основном, негативных, но очень колоритных персонажей. Наибольшую славу ему принесли роли в фильмах "От заката до рассвета", "Мачете", "Дети шпионов" и "Хищники". Также его можно увидеть в сериалах "Во все тяжкие", "Бруклин 9-9" и "Секретные материалы".

В тренде
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото

Напомним, в Киеве 21-22 сентября, на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. В этом году фестиваль ожидает много гостей, селебрити и участников со всего мира.

Кроме того, 28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске пройдет третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга.

Также узнайте, как прошел кинофестиваль в Одессе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Пикалов Дэнни Трехо Comic Con Ukraine

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-ХмельницкогоПолитика
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природы
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природыДругие новости
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердце
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердцеДругие новости
В Киеве проходит Марш в защиту животных: фото и видео
В Киеве проходит Марш в защиту животных: фото и видеоДругие новости
"Это экологический геноцид": жители сел под Киевом жалуются на смог от подпольного заводаДругие новости

Новости партнеров

Loading...