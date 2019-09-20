В Киев прилетел легендарный актер Дэнни Трехо. Встречать главного "плохого парня" Голливуда приехал клуб байкеров, участником которого является Александр Пикалов из Квартала 95.

Совместная фотография знаменитостей появилась в Instagram.

Фото: https://www.instagram.com/kvartal95official

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Как оказалось, байкеры прибыли встречать актера в аэропорт, поскольку Дэнни Трехо является большим фанатом мотоциклов Harley Davidson. На выходных актера можно встретить на Comic Con Ukraine.

Напомним, на счету у Дэнни Трехо – более 300 ролей, в основном, негативных, но очень колоритных персонажей. Наибольшую славу ему принесли роли в фильмах "От заката до рассвета", "Мачете", "Дети шпионов" и "Хищники". Также его можно увидеть в сериалах "Во все тяжкие", "Бруклин 9-9" и "Секретные материалы".

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Напомним, в Киеве 21-22 сентября, на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. В этом году фестиваль ожидает много гостей, селебрити и участников со всего мира.

Кроме того, 28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске пройдет третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга.

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