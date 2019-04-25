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В Киев пришла жара: днем будет до +23 градусов

Сегодня, 08:24

Ночью температура будет +6...+8 градусов

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в четверг, 25 апреля, синоптики прогнозируют солнечную, но облачную погоду. Как сообщает Укргидрометцентр, осадков не будет.

Днем температура воздуха днем поднимется до +21...+23 градусов, ночью +6...+8 градусов.

Напомним, что в столице зацвела самая длинная в мире (988 м) аллея сакуры, которая находится в парке "Киото". В 2011 году в зеленой зоне между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" высадили 360 сакур, подаренных Киеву японским городом-побратимом.

Отметим, что в Украине есть несколько мест, где в больших количествах произрастает это декоративное дерево, и в периоды цветения собирает вокруг себя множество благодарных зрителей. 

К примеру, в Ужгороде на Закарпатье высажена самая длинная в Европе Аллея сакуры. Изначально эти деревья росли в районе набережной речки Уж, но с годами они заполонили собой весь город. Ежегодно, начиная с середины апреля и вплоть до мая, когда в Украине буйно цветет сакура, Ужгород на время превращается в настоящие японские сады. Сюда съезжаются туристы со всех уголков страны. Также в течение многих лет в это время регулярно проводится красивый праздник, посвященный цветущей японской вишне – Сакура-фест.


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Тег Киев, погода, весна

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