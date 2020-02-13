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В Киев скоро "заглянет" весна: синоптики назвали дату резкого потепления

13 февраля, 14:14

Осенняя прохлада и дожди скоро сменятся солнцем и весенним теплом

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве недавно похолодало: весенняя погода сменилась осенними дождями, пронзительным ветром и ночными заморозками. Однако, по прогнозам синоптиков, киевляне вскоре снова смогут отправить в шкаф зимние пуховики и порадоваться аномально теплому февралю и весеннему солнцу.

Так, по данным Gismeteo, уже в следующий понедельник, 17 февраля в столице потеплеет до +10, а плотные тучи сменятся переменной облачностью. Ночью будет без мороза: столбики термометра покажут +1. С 18 по 22 февраля дневная температура будет колебаться в рамках 6-8 градусов тепла, а дожди ожидаются только 18 февраля. После этого нас вновь настигнет временное похолодание.

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Фото: Смирнов Владимир

Между тем, со 2 марта весна будет не только в календаре: днем температура с февральских +2 поднимется до 7-9 градусов тепла. При этом, 7 марта, которое в 2020 году будет выходным днем, порадует солнечной погодой, а с 10 марта погода осчастливит долгожданными +16 днем и +12 ночью. Правда, не стоит забывать о зонтиках: несмотря на тепло, город будет мокнуть под весенним дождем.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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Киев погода температура весна дожди

Источник: Сегодня

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