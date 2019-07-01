В Киев вернется 33-градусная жара
В Тетереве и Фастове температура поднимется до +34 градусов
В Киеве в первый день июля будет сухая и жаркая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в понедельник в столице днем будет +31...33 градуса, ночью +15...+17 градусов.
В Чернобыле, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви и Мироновке днем будет до +31...+33 градусов, ночью +14...+16 градусов.
В Тетереве и Фастове будет днем до +34 градусов, а ночная температура может подняться до +17 градусов.
Напомним, на прошлой неделе на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.
При этом в результате бури работники "Киевводфонда" отключили фонтаны в акватории Русановского канала.
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