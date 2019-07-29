В Киев вернулась 30-градусная жара

В Киеве в понедельник будет довольно жаркая погода, а температура воздуха будет более 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометентр.
В частности, днем будет 29...+31 градус, +17...+19 градусов ночью.
Такая же сухая и жаркая погода будет по всей области.
Напомним, что до конца месяца в Киеве сохранится высокий уровень (4-го класса) пожарной опасности.
Как сообщалось ранее, аномальная жары, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам. При этом в Финляндии 28 июля на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности.
Мы также писали, что масштабные пожары также возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.
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