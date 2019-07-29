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В Киев вернулась 30-градусная жара

Сегодня, 08:19

Сухая и жаркая погода будет по всей области

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киев вернулась 30-градусная жара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 Другие новости Сухая и жаркая погода будет по всей области

В Киеве в понедельник будет довольно жаркая погода, а температура воздуха будет более 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометентр. 

В частности, днем будет 29...+31 градус, +17...+19 градусов ночью. 

Такая же сухая и жаркая погода будет по всей области. 

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Напомним, что до конца месяца в Киеве сохранится высокий уровень (4-го класса) пожарной опасности.

Как сообщалось ранее, аномальная жары, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам. При этом в Финляндии 28 июля на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности. 

Мы также писали, что масштабные пожары также возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба. 

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Киев жара прогноз погоды

Источник: Сегодня

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