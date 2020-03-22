В Киев вернулась зима: синоптики рассказали, когда закончится снег

Снегопад в столице продлился недолго, но может повториться

Перед началом новой трудовой недели в столицу Украины решила вернуться зима – в Киеве выпал сильный снег, но пролежал он недолго и достаточно быстро растаял.

Однако метеорологи допускают, что вечером 22 марта снегопад может повториться.

Так, согласно данным онлайн-сервиса Sinoptik, в течение дня опустившаяся утром температура поднимется вплоть до +4 градусов, но к полуночи столбики термометров опустятся до нуля градусов, а к утру следующего дня и до -3.

При этом около 17 часов снова ожидается мокрый снег, но к ночи должно немного проясниться.

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В то же время, следующая неделя должна пройти без осадков с постепенным нарастанием температуры воздуха от +4 в понедельник до +14 на выходных. Ночью показатели термометров тоже будут постепенно расти вверх к следующей субботе – от 3 градусов ниже нуля до 5 градусов выше нуля.

Солнечная погода может немного скрасить будни киевлян, которые самоизолировались с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что власти города предприняли масштабные меры. Сперва в Киеве запретили работу метро, а с 23 марта ограничили пользование всем общественным транспортом – автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутками. Перевозить будут только медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и оборонной отрасли.

Также запрещена стихийная торговля, работа кафе, ресторанов, ТРЦ и прочих развлекательных заведений, а также учебных, спортивных и культурных учреждений. Впрочем, запрет подействовал не на всех – в столице задокументировали десятки случаев нарушения противоэпидемических мероприятий.

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