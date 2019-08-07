В Чернобыле и Тетереве будет еще жарче, но там прогнозируют осадки

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киев возвращается жара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD 2019-08-07T08:29:00+03:00 Другие новости В Чернобыле и Тетереве будет еще жарче, но там прогнозируют осадки

В Киеве в среду, 7 августа, синоптики прогнозируют жаркую сухую погоду.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов, ночью будет +13...+15 градусов.

В Чернобыле и Тетереве будет еще жарче, но там прогнозируют осадки. Температура воздуха днем будеь +28...+31 градус, ночью прогнозируют +11...+13 градусов.

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В Вышгороде, Борисполе и Барышевке температура воздуха днем будет +27...+29 градусов, ночью прогнозируют +11...+14 градусов.

В Яготине, Фастове, Белой Церкви и Мироновке дневная температура поднимется до +28...+30 градусов, а ночная будет +12...+15 градусов.

Напомним, что второй месяц лета в столице оказался контрастным. К таким выводам пришли метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского. Так, среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С (что превысило климатическую норму на 0,5 °С). Температурный режим в городе характеризовался значительными контрастами. Начало месяца было жарким – максимальная температуре 1 июля после полудня поднялась до +33,0 °С. А вторая декада июля оказалась довольно холодной как для середины лета – температура воздуха в этот период была ниже климатической нормы на 1,9 °С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 °С.

Отметим, что ранее мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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