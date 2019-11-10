В Киеве 120 летучих мышей основали колонию на балконе многоэтажки

/ Фото: Facebook

В Киеве на балконе жилого дома по улице Верховинной в Святошинском районе 120 летучих мышей устроили свою колонию.

Как сообщили волонтеры из Киевской группы спасения животных в своем Facebook, представители вида рыжая вечерница нашли теплое место и решили устроиться на зимовку.

"На улице Верховинной колония летучих мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяевам квартиры", – говорится в сообщении волонтеров.

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Активисты сняли с балкона 120 летучих мышей, 119 из них отпустили "в поисках лучшей зимовки", а одну взяли на лечение.

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Напомним, весной из частного зоопарка в Харькове выпустили на волю почти тысячу летучих мышей. Их спасли зимой специалисты единственного в Украине центра реабилитации рукокрылых. Травмированных лечили и кормили, а с потеплением ночных хищников выпустили в новую жизнь.

Так, одна из спасенных хищниц – рыжая вечерница – зимовала в холодильнике, помещенная в мешочек на протяжении нескольких месяцев. И теперь она наконец проснулась. Мышь стала "выпускницей" – вместе с сотнями рукокрылых разных видов, спасенных специалистами Центра. За время долгого сна она немного охладилась.

Напомним, ранее мы писали о том, как дрессировщик в Запорожье поселил медведицу прямо на автостоянке посреди Запорожья.

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