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В Киеве 40 семей участников АТО получат компенсацию за жилье

27 июня, 10:03

Всего выплаты получит 71 семья

Фото: пресс-центр НБУ

В этом году более 70 столичных семей, которые относятся к двум льготным категориям, получат выплату денежной компенсации из государственного бюджета за улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Наибольшее количество тех, кто получит компенсацию – члены семей участников АТО и люди с инвалидностью I-II групп из числа участников АТО. Это 40 человек, которые получат выплаты на общую сумму более 71 млн гривен. Еще 52 млн гривен получит 31 семья участников боевых действий в других странах и люди с инвалидностью I-II групп из их числа. Таким образом, остается 44 и 40 заявителей из соответствующих категорий, которые еще не получили компенсацию", – говорится в сообщении.

Также денежные компенсации получит одна семья участника Революции Достоинства и одна семья ВПЛ, принимавшего участие в проведении антитеррористической операции и признанного участником боевых действий.

При этом в РГА созданы комиссии по рассмотрению заявлений о выплате материальной помощи за предназначенные для получения земельные участки киевлянам – уполномоченным членам семей погибших киевлян-участников АТО. Размер пособия составляет 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на момент принятия соответствующего решения Киевским городским советом – 2007 гривен.

Вместе с тем, решение о выплате компенсации принято только в отношении одного лица в Днепровском районе.

Напомним, в апреле и мае 2019 года Кабинет министров утвердил ряд постановлений, которые регулируют проведение верификаций социальных выплат.

Как раньше писал сайт "Сегодня", в Украине планируют ввести контроль за правильностью начисления и получения гражданами выплат из бюджета – пенсий, субсидий, других видов социальной помощи. Такие проверки – верификацию – должно проводить Министерство финансов.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как вернуть "потерянную" субсидию. Выяснилось, что компенсация "упала" на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли об этом сказать.

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Тег Киев, выплаты, социалка

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