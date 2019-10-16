В Киеве бесплатно раздают саженцы деревьев

Активисты привезли саженцы на ВДНХ и отдают по 20 штук в одни руки

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Сегодня в столице бесплатно раздают саженцы деревьев. Дарят растения активисты из Центра альтернативного озеленения Киева. Сколько дают в одни руки и куда идти, чтобы и себе взять, выясняли новости "Сегодня".

Раздавать начали после обеда на ВДНХ, выдают по 20 саженцев в одни руки. Для тех, кто будет озеленять сады и школы, месть возможность взять вдвое больше. В ассортименте сосна, клен, липа, ясень, береза, граб и акация.

Везут деревья из лесхозов и ботанических садов. Основная масса из Киевской области. Это деревца, выросшие внепланово в лесных хозяйствах. В дополнение к вороху с растениями еще и дают инструкцию, чтобы люди знали, что делать, чтобы взятое даром не пропало. Рассказывают и о самых распространенных ошибках в уходе. В частности о том, что деревья должны быть высажены в течение двух дней после получения.

"При высаживании чаще всего слишком углубляют корневую шейку, а потом дерево погибает. Выбирают место недостаточно удачно. А при уходе оставляют. Считают, что после того, как дерево посажено, оно само борется", – говорит Роман Любек, организатор акции.

Вот так бесплатно деревья раздают уже четвертый год подряд. В этом году чтобы получить свой зеленый букет нужно зарегистрироваться и в заявке указать, где именно планируете высаживать деревца. Ведь в прошлый раз желающих взять дерева было так много, что образовалась давка.

Но даже если не успели зарегистрироваться – раздавать саженцы будут не в последний раз. Следующей весной снова планируют дарить молодые деревца.

Напомним, ранее новости "Сегодня" проверяли слухи в Киеве: "распродажа растений ботсада из-за отключения теплиц" – правда или вымысел.

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